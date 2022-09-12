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Тедди Атлас: При всём уважении к Джошуа, но британские фанаты любят хороших неудачников
Тренер считает Энтони переоциненным бойцом
Фото: isport.ua
Американский тренер Тедди Атлас раскритиковал оппозицию двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
"При всём уважении, но британские фанаты любят хороших неудачников. Джошуа нокаутировал Чарльза Мартина, которого нет в списке великих бойцов. Джошуа – переоценённый парень. Не могу высказаться точнее. Кого он побил?
Ещё раз, кого он побил? Он проигрывал и проигрывал нокаутом. Окей, он провёл два боя с Усиком – его потрясли, он проиграл решением, он проявил мужество. Но его нокаутировал Руис, принявший бой в последний момент. Я всегда считал, что Джошуа переоценивают, но он приносит большие деньги", – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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