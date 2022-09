Top Rank анонсировала бой Ломаченко - Ортис

Промоутерская компания Top Rank Boxing анонсировала возвращение Василия Ломаченко.

В субботу, 29 октября, он проведет бой с Джамейном Ортисом.

Американец Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом) и однажды проиграл.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

???????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????



???????? @VasylLomachenko will return in a 12-round main event against undefeated contender @TechnicianOrtiz Saturday, October 29. pic.twitter.com/QKp0JGtrGS