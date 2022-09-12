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Top Rank анонсировала бой Ломаченко - Ортис

Бокс
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Бой состоится 29 октября

Top Rank анонсировала бой Ломаченко - Ортис

Фото: Твіттер

Новина українською

Промоутерская компания Top Rank Boxing анонсировала возвращение Василия Ломаченко.

В субботу, 29 октября, он проведет бой с Джамейном Ортисом.

Американец Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом) и однажды проиграл.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

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В статье: Василий Ломаченко
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