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Top Rank анонсировала бой Ломаченко - Ортис
Бой состоится 29 октября
Фото: Твіттер
Промоутерская компания Top Rank Boxing анонсировала возвращение Василия Ломаченко.
В субботу, 29 октября, он проведет бой с Джамейном Ортисом.
Американец Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом) и однажды проиграл.
В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.
???????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????— Top Rank Boxing (@trboxing) September 12, 2022
???????? @VasylLomachenko will return in a 12-round main event against undefeated contender @TechnicianOrtiz Saturday, October 29. pic.twitter.com/QKp0JGtrGS
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