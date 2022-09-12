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Владимир Кличко: Украина не начинала эту войну. Но мы ее закончим
Боксер уверен в успехе своей страны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко в своем Instagram заявил, что Украина завершит войну победой над россией:
"Украина не начинала эту войну. Но мы ее закончим."
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