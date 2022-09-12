  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владимир Кличко: Украина не начинала эту войну. Но мы ее закончим
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Кличко: Украина не начинала эту войну. Но мы ее закончим

Бокс
(1 голосов)

Боксер уверен в успехе своей страны

Владимир Кличко: Украина не начинала эту войну. Но мы ее закончим

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко в своем Instagram заявил, что Украина завершит войну победой над россией:

"Украина не начинала эту войну. Но мы ее закончим."

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде