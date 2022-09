Промоутер Джошуа заявил, что Энтони готов к бою с Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) Эдди Хирн заявил, что британец будет сражаться с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO). Об этом пишет Майкл Бенсон на своей странице в Твиттере.

"AJ готов к битве."

Напомним, что в ближайшее время Джошуа должен получить контракт от команды Фьюри.

Eddie Hearn on Anthony Joshua accepting all of Tyson Fury's terms to fight on Dec 3rd: "AJ wants all the smoke."