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Промоутер Джошуа заявил, что Энтони готов к бою с Фьюри
Дата боя пока неизвестна
фото - boxingscene.com
Промоутер Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) Эдди Хирн заявил, что британец будет сражаться с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO). Об этом пишет Майкл Бенсон на своей странице в Твиттере.
"AJ готов к битве."
Напомним, что в ближайшее время Джошуа должен получить контракт от команды Фьюри.
Eddie Hearn on Anthony Joshua accepting all of Tyson Fury's terms to fight on Dec 3rd: "AJ wants all the smoke."— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 13, 2022
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