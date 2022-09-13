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Промоутер Джошуа заявил, что Энтони готов к бою с Фьюри

Бокс
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Дата боя пока неизвестна

Промоутер Джошуа заявил, что Энтони готов к бою с Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Промоутер Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) Эдди Хирн заявил, что британец будет сражаться с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO). Об этом пишет Майкл Бенсон на своей странице в Твиттере.

"AJ готов к битве."

Напомним, что в ближайшее время Джошуа должен получить контракт от команды Фьюри.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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