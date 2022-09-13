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Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали дату боя
Он состоится в декабре
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Энтони Джошуа согласовали дату боя. Команда Джошуа приняла все условия, выдвинутые Фьюри. Поединок планируется провести 3 декабря 2022 года.
Напомним, на прошлой неделе Фьюри бросил вызов Джошуа, предоставив на выбор две даты для поединка — 26 ноября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия) или 3 декабря на стадионе "Кардифф-Сити" в Уэльсе. Энтони принял вызов, согласившись на второй вариант.
"Можем подтвердить от лица Энтони Джошуа, что мы приняли все условия, представленные в прошлую пятницу командой Фьюри для боя на 3 декабря", — написано в соцсетях промоутерской компании 258 MGT.
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