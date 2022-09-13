  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали дату боя
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали дату боя

Бокс
(1 голосов)

Он состоится в декабре

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали дату боя

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Энтони Джошуа согласовали дату боя. Команда Джошуа приняла все условия, выдвинутые Фьюри. Поединок планируется провести 3 декабря 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе Фьюри бросил вызов Джошуа, предоставив на выбор две даты для поединка — 26 ноября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия) или 3 декабря на стадионе "Кардифф-Сити" в Уэльсе. Энтони принял вызов, согласившись на второй вариант.

"Можем подтвердить от лица Энтони Джошуа, что мы приняли все условия, представленные в прошлую пятницу командой Фьюри для боя на 3 декабря", — написано в соцсетях промоутерской компании 258 MGT.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде