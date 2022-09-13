Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Девин Хэйни уверен, что Ломаченко не должно быть в рейтинге P4P
По его мнению украинец не может там быть
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни объяснил своё недовольство рейтингом pound-for-pound от издания The Ring и поставил под сомнение нахождение в нём украинца Василия Ломаченко.
"Дело не в Ломаченко, я не хочу выставлять всё так. Но это сыграло большую роль. Парень, который даже не является первым номером в своём дивизионе, входит в рейтинг pound-for-pound издания The Ring. Это всё не складывается.
В конечном итоге это всё политика. Рейтинг pound-for-pound – это всего лишь мнение. Он не является настоящим. Как можно понять, кто туда должен входить, а кто – нет? Это просто мнение, поэтому имеем то, что имеем", – сказал боец в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.
Популярное сейчас
- Бавария – Барселона: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Возвращение Роберта. Бавария - Барселона. Прогноз и анонс матча ЛЧ на 13.09.2022
- Истощенное Динамо, сплоченный Шахтер, прыжок СК Днепр-1 и "феномен" Колоса. Итоги первых 4 туров УПЛ
- Усик своим ударом начал матч Полесье – ФСК Мариуполь
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО