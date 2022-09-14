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Головкин и Альварес провели дуэль взглядов накануне третьего боя
Бой состоится 17 сентября
Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) провел дуэль взглядов с обладателем титулов по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1-1, 37KO).
Напомним, что Головкин и Альварес проведут третий поединок 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
В 2017 году их первый поединок завершился спорной ничьей в 12 раундах. В матче-реванше верх одержал Канело по решению судей с небольшим преимуществом голосов.
THE FIRST FIGHT WEEK FACE OFF ????????@Canelo ???? @GGGBoxing #CaneloGGG3 pic.twitter.com/LVz8kiefwi— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 13, 2022
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