Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красюк: Усик сказал, что если потребуется, то он может приехать и дать Джошуа несколько советов
Состоится ли бой с Фьюри пока неизвестно
фото - ringside24.com
Промоутер Александр Красюк рассказал, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 КО) согласился помочь Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) в подготовке к следующему сопернику. Скорее всего, это будет Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО).
Слова Красюка приводит Sky Sports.
"Он сказал, если потребуется, то он может приехать и дать ему несколько советов".
Напомним, сразу после боя Усика с Джошуа украинец пригласил Тайсона Фьюри встретиться с ним в безоговорочном бою за титул в супертяжелом весе. Это единственный поединок, которого хочет Усик, но он не будет готов боксировать до следующего года.
Популярное сейчас
- Бавария – Барселона 2:0. Бойцы одной весовой категории, но всё ещё разного класса
- Сабо: В Шахтер влили свежую кровь - Динамо истощено, все тянут те же
- Йовичевич - о Селтике: Есть несколько вариантов победить в этом матче
- Усик своим ударом начал матч Полесье – ФСК Мариуполь
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО