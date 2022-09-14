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Красюк: Усик сказал, что если потребуется, то он может приехать и дать Джошуа несколько советов

Бокс
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Состоится ли бой с Фьюри пока неизвестно

Красюк: Усик сказал, что если потребуется, то он может приехать и дать Джошуа несколько советов

фото - ringside24.com

Новина українською

Промоутер Александр Красюк рассказал, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 КО) согласился помочь Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) в подготовке к следующему сопернику. Скорее всего, это будет Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Слова Красюка приводит Sky Sports.

"Он сказал, если потребуется, то он может приехать и дать ему несколько советов".

Напомним, сразу после боя Усика с Джошуа украинец пригласил Тайсона Фьюри встретиться с ним в безоговорочном бою за титул в супертяжелом весе. Это единственный поединок, которого хочет Усик, но он не будет готов боксировать до следующего года.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк
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