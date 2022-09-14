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Уайлдер: Наш бой с Фьюри неизбежен

Бокс
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Уайлдер: Наш бой с Фьюри неизбежен

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион WBC в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) готов провести четвертый поединок против Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).

- Ты готов к четвертому бою с Фьюри?

– Конечно. Пока мы оба в боксе – это неизбежно.

- До сих пор веришь, что Тайсон жульничал в поединках с тобой?

- Безумно и досадно, что дела нужно было вести определенным образом, чтобы лишить человека его величия. Но на самом деле это только повысило это величие, – сказал Уайлдер для Last Stand Podcast.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Tribuna

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