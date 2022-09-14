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Хирн: Усик завершит карьеру, если станет абсолютным чемпионом

Бокс
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Доля правды в этом есть

Хирн: Усик завершит карьеру, если станет абсолютным чемпионом

Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что владелец титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (20-0, 13) завершит карьеру, если станет абсолютным чемпионом.

"Я сомневаюсь, что Усик долго будет драться. Я не вижу, что он продержится еще пять лет и будет сражаться с каждым претендентом. Он был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Если он сразится за абсолютное чемпионство в этой весовой категории и победит, то думаю, что все кончится.

Я сейчас могу говорить только как фанат, потому что у меня не было разговора с Усиком на эту тему, но сомневаюсь, что он будет сражаться после боя за абсолютное чемпионство. Если он выиграет, то думаю завершит с боксом. Проблема в том, что как вы только заработаете больше денег, то как вы сможете вернуться к прежним гонорарам?"

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В статье: Александр Усик Эдди Хирн
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Источник:
XSport.ua

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