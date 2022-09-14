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Майки Гарсия сделал прогноз на бой Головкин - Альварес

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Майки Гарсия сделал прогноз на бой Головкин - Альварес

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Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия поделился ожиданиями от боя между мексиканским боксёром Саулем Канело Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Канело дрался в более высокой весовой категории, но от природы он не такой уж большой. Так что это не сыграет большой роли. Думаю, возраст и форма на текущий момент карьеры говорят в пользу Канело. Нас ждёт классный бой. Головкин будет стараться изо всех сил, чтобы его финишировать, но мне кажется, что победу одержит Канело", — цитирует Гарсию BoxingScene.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес.

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В статье: Майки Гарсия
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