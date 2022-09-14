Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уоррен: Надеюсь, очень скоро мы сможем организовать бой Джошуа - Фьюри
Контракты уже в пути
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), Фрэнк Уоррен о возможном бое своего подопечного с Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
Слова Уоррена приводит talkSPORT:
"Контракты уже в пути. Пока я не собираюсь рассказывать детали. Поединка нет, пока все не подписано, но все хотят, чтобы он состоялся. Нет никаких препятствий, поэтому, я надеюсь, очень скоро мы сможем его организовать."
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Популярное сейчас
- Шахтер – Селтик. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Юношеская лига. Шахтер обыграл Селтик
- Зеленский приехал в Изюм – в освобожденном городе торжественно подняли украинский флаг
- Усик: Полесье стало для меня близкой командой
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти