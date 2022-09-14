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Уоррен: Надеюсь, очень скоро мы сможем организовать бой Джошуа - Фьюри

Бокс
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Контракты уже в пути

Уоррен: Надеюсь, очень скоро мы сможем организовать бой Джошуа - Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), Фрэнк Уоррен о возможном бое своего подопечного с Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

Слова Уоррена приводит talkSPORT:

"Контракты уже в пути. Пока я не собираюсь рассказывать детали. Поединка нет, пока все не подписано, но все хотят, чтобы он состоялся. Нет никаких препятствий, поэтому, я надеюсь, очень скоро мы сможем его организовать."

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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Источник:
XSport.ua

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