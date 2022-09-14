Уоррен: Надеюсь, очень скоро мы сможем организовать бой Джошуа - Фьюри

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), Фрэнк Уоррен о возможном бое своего подопечного с Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

Слова Уоррена приводит talkSPORT:

"Контракты уже в пути. Пока я не собираюсь рассказывать детали. Поединка нет, пока все не подписано, но все хотят, чтобы он состоялся. Нет никаких препятствий, поэтому, я надеюсь, очень скоро мы сможем его организовать."