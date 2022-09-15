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Эгис Климас: Фьюри боится Усика и бежит от него
Тайсон всегда все усложняет
Фото: Трибуна
Менеджер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Эгис Климас прокомментировал решение Тайсона Фьюри провести бой не с его клиентом, а с Энтони Джошуа.
"Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе. Посмотрите, сколько заявлений Фьюри сделал за последние несколько месяцев, он уходит на пенсию, он не уходит на пенсию, он дерется с Усиком, а теперь он дерется с Джошуа. Вы действительно не знаете, кто такой Фьюри будем делать дальше. Если вы посмотрите на все, что произошло в его прошлом, Фьюри всегда создавал проблемы, когда дело доходило до получения безоговорочного чемпиона мира. Он непредсказуем.
Что будет, если Джошуа побьёт Фьюри? Они с Усиком пойдут на третий поединок, который отодвинет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Я думаю, Фьюри боится Усика и бежит от него. Он видит опасность в Александре", — приводит слова Климаса The Ring.
Бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри может состояться в декабре этого года. Представители бойцов ведут переговоры между собой.
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