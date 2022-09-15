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Тренер Джошуа: Энтони рано проводить бой с Фьюри

Бокс
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Фанаты ждут этого поединка

Тренер Джошуа: Энтони рано проводить бой с Фьюри

фото - boxingscene.com

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Тренер британского боксёра в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Роберт Гарсия поделился мнением относительно возможного боя его подопечного с Тайсоном Фьюри.

"Я разговаривал с командой Энтони. Я здесь новичок, и решение будет приниматься другими людьми, но я считаю, что Энтони рано проводить бой с Фьюри. Хотелось, чтобы он успел провести до этого два-три поединка. Но я понимаю, это бизнес. Я не могу мешать. Ожидается масштабный бой, и гонорар будет большим. В окружении Энтони умные люди, которые знают, что лучше. Они примут верное решение", — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Ранее сообщалось, что представители Джошуа и Фьюри ведут переговоры о предстоящем поединке.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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