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Названа дата боя Спенс - Кроуфорд

Бокс
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Он состоится в ноябре

Названа дата боя Спенс - Кроуфорд

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Объединённый чемпион в полусреднем весе американский боксёр Эррол Спенс согласовал бой с Теренсом Кроуфордом за звание абсолютного чемпиона мира, сообщает BoxingScene.

На данный момент стороны согласовывают детали. Согласно информации источника, между бойцами также будет оговорена возможность реванша для проигравшего. Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса 19 ноября.

Напомним, Эррол Спенс является чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBF. Кроуфорд обладает титулом WBO.

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В статье: Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
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