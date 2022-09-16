Усик может посетить бой Уайлдера

В октябре украинский боксер Александр Усик планирует приехать в США, об этом пишут американские СМИ. Там он продолжит работу в рамках своей благотворительной организации Oleksandr Usyk Foundation.

15 октября Усик собирается посетить поединок Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус.

Ранее украинец говорил, что хотел бы провести бой с Уайлдером, если Тайсон Фьюри не согласится на бой в следующем году.

Вероятно, в конце октября Усик приедет на бой Василия Ломаченко против Джемейна Ортиса в Нью-Йорке.