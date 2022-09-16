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Усик может посетить бой Уайлдера

Бокс
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Готовится к будущему сопернику?

Усик может посетить бой Уайлдера

Фото: CBS Sports

Новина українською

В октябре украинский боксер Александр Усик планирует приехать в США, об этом пишут американские СМИ. Там он продолжит работу в рамках своей благотворительной организации Oleksandr Usyk Foundation.

15 октября Усик собирается посетить поединок Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус.

Ранее украинец говорил, что хотел бы провести бой с Уайлдером, если Тайсон Фьюри не согласится на бой в следующем году.

Вероятно, в конце октября Усик приедет на бой Василия Ломаченко против Джемейна Ортиса в Нью-Йорке.

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер
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Источник:
Sport.ua

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