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Усик может посетить бой Уайлдера
Готовится к будущему сопернику?
Фото: CBS Sports
В октябре украинский боксер Александр Усик планирует приехать в США, об этом пишут американские СМИ. Там он продолжит работу в рамках своей благотворительной организации Oleksandr Usyk Foundation.
15 октября Усик собирается посетить поединок Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус.
Ранее украинец говорил, что хотел бы провести бой с Уайлдером, если Тайсон Фьюри не согласится на бой в следующем году.
Вероятно, в конце октября Усик приедет на бой Василия Ломаченко против Джемейна Ортиса в Нью-Йорке.
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