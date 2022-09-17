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Альварес назвал Усика лучшим боксером совеременности
Трудно не согласиться
Фото: The Japan Times
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-2-2; 39 КО) назвал украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, ІBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) лучшим боксером современности. Его слова цитирует Insider.
— Усик - №1 в мире.
— Вы выбрали Усика из-за его прежнего статуса абсолюта в крузервейте, победы в Суперсерии или его навыков?
— Его навыки, – сказал Альварес.
Напомним, что ранее Усик
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