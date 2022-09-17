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Промоутер Джошуа: Мы еще не получили контракт на бой с Фьюри

Бокс
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Надеемся, что бой состоится

Промоутер Джошуа: Мы еще не получили контракт на бой с Фьюри

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что команда Эй Джея до сих пор не получила контракт на поединок против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО). Его слова цитирует канал ID Boxing:

"Безусловно, мы работаем над запасным вариантом на случай, если бой с Фьюри не состоится. Мы еще не получили контракт. Мне сказали, что он придет в этот вечер. Но мы продолжим работу над датой 17 декабря, несмотря на 3 декабря. Прямо на тот случай, если поединок с Фьюри не состоится.

Наш приоритет сейчас – организовать это сражение. Мы не можем полагаться на Фьюри, но, если это правда, мы устроим поединок. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней" – сказал он.

Напомним, что ранее Хэйни прокомментировал возможный бой Усик – Уайлдер.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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