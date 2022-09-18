Альварес победил Головкина единогласным решением судей

В главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе, мексиканец Сауль Альварес (58-2-2; 39 КО) единогласным решением судей победил казаха Геннадия Головкина (42-2-1 ;37 КО).

Несмотря на звездную вывеску, сам поединок получился довольно однообразным, в некотором плане даже скучным. В течение девяти раундов зрители наблюдали за боксерами, работавшими с дальней дистанции, полагаясь исключительно на джеб. С разной периодичностью такой темп устраивал то Головкина, то Альвареса.

Первые действительно яркие атаки болельщики увидели на исходе десятого раунда, когда Головкин взорвался мощной двойкой. Казалось, мексиканец даже несколько растерялся, прижавшись к канатам, но Сауль быстро пришел в себя и сумел ответить своей успешной атакой (джеб и правый сбоку).

11 и 12 раунды дались мексиканцу тяжело, ему пришлось терпеть, поскольку Головкин начал работать немного активнее, а Альварес заметно подсел и при первой возможности зависал на сопернике.

В итоге судьи отдали победу Альваресу 116–112; 115-113; 115-113.

Напомним, что это сражение стало третьим очным для соперников. В первый раз поединок закончился ничьей, а во второй – победой с минимальным отрывом для Сауля.