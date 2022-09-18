Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес победил Головкина единогласным решением судей
Трилогия завершена
фото - boxingscene.com
В главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе, мексиканец Сауль Альварес (58-2-2; 39 КО) единогласным решением судей победил казаха Геннадия Головкина (42-2-1 ;37 КО).
Несмотря на звездную вывеску, сам поединок получился довольно однообразным, в некотором плане даже скучным. В течение девяти раундов зрители наблюдали за боксерами, работавшими с дальней дистанции, полагаясь исключительно на джеб. С разной периодичностью такой темп устраивал то Головкина, то Альвареса.
Первые действительно яркие атаки болельщики увидели на исходе десятого раунда, когда Головкин взорвался мощной двойкой. Казалось, мексиканец даже несколько растерялся, прижавшись к канатам, но Сауль быстро пришел в себя и сумел ответить своей успешной атакой (джеб и правый сбоку).
11 и 12 раунды дались мексиканцу тяжело, ему пришлось терпеть, поскольку Головкин начал работать немного активнее, а Альварес заметно подсел и при первой возможности зависал на сопернике.
В итоге судьи отдали победу Альваресу 116–112; 115-113; 115-113.
Напомним, что это сражение стало третьим очным для соперников. В первый раз поединок закончился ничьей, а во второй – победой с минимальным отрывом для Сауля.
Популярное сейчас
- Зеленский: Может случиться так, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем
- АПЛ. Тоттенхэм - Лестер 6:2. Пробуждение Сона, кошмары лис
- Пятый разгром подряд. Барселона - Эльче 3:0. Видео голов и обзор матча
- Головкин и Альварес провели дуэль взглядов накануне третьего боя
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО