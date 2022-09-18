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Альварес рассказал, кого видит следующим соперником

Бокс
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Альварес рассказал, кого видит следующим соперником

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе, мексиканец Сауль Альварес (58-2-2; 39 КО) после победы над Геннадием Головкиным (42-2-1; 37 КО) рассказал, против кого желает провести следующий бой.

– Если Бивол победит Рамиреса в ноябре, хочешь следующий бой провести против Дмитрия?

– Конечно, все об этом знают. Увидим, что состоится в том поединке. Но сейчас мне нужен отдых. Необходимо восстановить свою руку, тело.

– Насколько тебе важно взять реванш у Бивола?

– Это важно для моего наследия, меня, для моей страны, семьи. Я буду королем, – сказал он.

Напомним, что в первом поединке Альварес проиграл Биволу единогласным решением судей.

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В статье: Сауль Альварес
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