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Альварес заявил о необходимости проведения операции
Желаем здоровья
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Авальрес (58-2-2; 39 КО) после
"Мне нужна операция на левой руке. Но я впорядке. Я воин, потому здесь. Рука очень болит, не могу даже держать стакан с водой.
Меня не удивила активность Головкина в последних раундах. Знаю его, имеет хорошую генетику. Геннадий – сильный боксер, поэтому я не удивлен" – сказал он.
Напомним, ранее Альварес
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