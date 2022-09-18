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Альварес заявил о необходимости проведения операции

Бокс
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Желаем здоровья

Альварес заявил о необходимости проведения операции

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Авальрес (58-2-2; 39 КО) после победы над Геннадием Головкиным (42-2-1; 37 КО) сообщил, что нуждается в операции на руке. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Мне нужна операция на левой руке. Но я впорядке. Я воин, потому здесь. Рука очень болит, не могу даже держать стакан с водой.

Меня не удивила активность Головкина в последних раундах. Знаю его, имеет хорошую генетику. Геннадий – сильный боксер, поэтому я не удивлен" – сказал он.

Напомним, ранее Альварес рассказал, против кого хотел бы выйти на ринг.

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В статье: Сауль Альварес
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