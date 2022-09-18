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Менеджер Уайлдера: Мы готовы к бою с Усиком

Бокс
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Менеджер Уайлдера: Мы готовы к бою с Усиком

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Менеджер американского супертяжа Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) Шелли Финкель рассказал, что их команда готова к бою с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"На днях мы получили сообщение, что Усик подрается с Уайлдером, если Джошуа проведет поединок с Фьюри. Да, мы открыты к этому совсем не против. А если не договоримся – есть Руис и несколько вариантов.

Но считаю, что пока Фьюри не сразится с Джошуа, мы еще поговорим с Хирном после поединка Деонтея с Хелениусом. Все может случиться" – сказал он.

Напомним, что ранее Альварес заявил о необходимости проведения сделки.

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер
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