Менеджер Уайлдера: Мы готовы к бою с Усиком

Менеджер американского супертяжа Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) Шелли Финкель рассказал, что их команда готова к бою с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"На днях мы получили сообщение, что Усик подрается с Уайлдером, если Джошуа проведет поединок с Фьюри. Да, мы открыты к этому совсем не против. А если не договоримся – есть Руис и несколько вариантов.

Но считаю, что пока Фьюри не сразится с Джошуа, мы еще поговорим с Хирном после поединка Деонтея с Хелениусом. Все может случиться" – сказал он.