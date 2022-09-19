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Top Rank опубликовала пост накануне боя Ломаченко - Ортис
Он состоится в конце октября
Фото: Твіттер
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) 29 октября вернется в ринг. Его оппонентом станет американец Джемейн Ортиз (16-0-1, 8 KO).
В преддверии поединка Top Rank опубликовала постер.
Напомним, что последний бой украинец провел в декабре 2021 года.
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