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Сауль Альварес: Ближе к концу поединка с Головкиным начал немного уставать
Мексиканец рассказал об изменениях в тренировочном процесе
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес признался, что устал в третьем бою с казахстанским ветераном Геннадием Головкиным, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).
По словам Канело, на это повлияла подготовка, в которой отсутствовала взрывная работа. Причину же отказа от неё боец не назвал.
"Я считаю, что ближе к концу поединка начал немного уставать. И это произошло из-за того, что у нас не было возможности проводить взрывную работу в зале. Но, учитывая проблемы, которые у нас были, я доволен своим выступлением", – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.
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