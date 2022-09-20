Тренер Уайлдера: Для Джошуа сейчас прекрасное время, чтобы принять бой с Фьюри

Тренер американца Деонтея Уайлдера, Малик Скотт заявил, что Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) имеет отличные шансы на победу в бою с обладателем титула WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Напомним, что ранее Джошуа принял предложение Фьюри и согласился провести бой 3 декабря в Кардиффе (Уэльс).

"Для Джошуа сейчас прекрасное время, чтобы принять бой с Фьюри. Уверен, что настрой у Энтони нынче такой, что ему нужно что-то доказать, — предположил Скотт. — Он хочет вернуться со щитом. Хочет сделать это снова. Они с Тайсоном всегда хотели выйти в ринг друг против друга. Но случится ли это? В наши дни бал правит бизнес, а люди такие эгоистичные и жадные.

Но что мне нравится больше всего — Джошуа сказал, что согласится на любые условия, и вы должны отдать ему за это должное. Это достойно уважения. Он уверен, что может победить Фьюри. И я уверен в этом тоже. Будет нелегко, но, по моему мнению, у него всё для этого есть. Любительская база, удар. Эй-Джей — сильный парень. Он большой. Как у него не может быть шансов на победу? Люди, которые загодя записывают его в проигравшие, просто чокнутые. Категорически с ними не согласен.

Фьюри сейчас крут. Просто сносит всех. Но при этом сейчас он более уязвим, чем когда бы то ни было. Кроме того, Фьюри даёт тебе возможность попадать по нему больше, чем раньше. А это хэвивейт. И я не могу быть абсолютно уверен в ком-то, кто позволяет сопернику себя бить. Да, он очень уязвим, как боец. Но это именно то, что делает его таким зрелищным", — считает Скотт.