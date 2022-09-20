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Ломаченко: Считаю Головкина легендой, он мог бы уйти

Бокс
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В последнем бою он уступил Канело

Ломаченко: Считаю Головкина легендой, он мог бы уйти

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

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Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко прокомментировал победу абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO) в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO).

"Канело был хорош. Хотя, вероятно, Геннадий уже слишком стар", – сказал украинец в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры Головкиным после поражения, Ломаченко ответил, что рассматривает такой вариант: "Не знаю, это его решение. Я считаю его легендой, он мог бы уйти".

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В статье: Василий Ломаченко
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