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Уайлдер: Я вернулся, вернулся в сверхтяжелый вес и готов бороться за титул
Бой с Фьюри все же может состояться
Американский боксер Деонтей Уайлдер может провести бой против Тайсона Фьюри, если на кону будет титул сверхтяжелого веса WBC.
"Я вернулся, вернулся в сверхтяжелый вес и готов бороться за титул. Фьюри? Я не против еще одного боя с ним, никогда не убегал ни от одного соперника", - сказал Уайлдер.
Напомним, что 15 октября состоится бой против Роберта Хелениуса, а после этого, возможно, поединок с Александром Усиком.
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Источник:Sport.ua
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