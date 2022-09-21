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Уайлдер: Я вернулся, вернулся в сверхтяжелый вес и готов бороться за титул

Бокс
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Бой с Фьюри все же может состояться

Уайлдер: Я вернулся, вернулся в сверхтяжелый вес и готов бороться за титул

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Американский боксер Деонтей Уайлдер может провести бой против Тайсона Фьюри, если на кону будет титул сверхтяжелого веса WBC.

"Я вернулся, вернулся в сверхтяжелый вес и готов бороться за титул. Фьюри? Я не против еще одного боя с ним, никогда не убегал ни от одного соперника", - сказал Уайлдер.

Напомним, что 15 октября состоится бой против Роберта Хелениуса, а после этого, возможно, поединок с Александром Усиком.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Sport.ua

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