Уайлдер: Я вернулся, вернулся в сверхтяжелый вес и готов бороться за титул

Американский боксер Деонтей Уайлдер может провести бой против Тайсона Фьюри, если на кону будет титул сверхтяжелого веса WBC.

"Я вернулся, вернулся в сверхтяжелый вес и готов бороться за титул. Фьюри? Я не против еще одного боя с ним, никогда не убегал ни от одного соперника", - сказал Уайлдер.

Напомним, что 15 октября состоится бой против Роберта Хелениуса, а после этого, возможно, поединок с Александром Усиком.