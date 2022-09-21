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Американского боксера убил собственный брат

Бокс
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Все произошло в результате ссоры

Американского боксера убил собственный брат

Новина українською

В Детройте был убит профессиональный боксер из второго среднего веса Ази Джонса (9-7, 3 KO).

Причиной смерти 28 -летнего американского боксера была выстрел. Тренер AISA - Рошон Джонс сообщил, что трагический случай предшествовал ссоре его прихода с братом.

Следует отметить, что в декабре 2020 года Джонс выступил в Undercard Kanelo - Callum Smith в декабре 2020 года.

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