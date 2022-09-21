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Майк Тайсон рассказал о своих проблемах со здоровьем

Бокс
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Боксер давно ходит с тростью

Майк Тайсон рассказал о своих проблемах со здоровьем

Новина українською

56-летний легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал о том, что имеет проблемы со здоровьем.

"У меня время от времени возникает ишиас (воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва). Он обостряется. Когда он вспыхивает, я даже говорить не могу! Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. Я теперь в порядке", — приводит слова Тайсона Daily Mail.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе является одним из самых знаковых спортсменов в этом виде спорта. Майк в последнее время был замечен с тростью, так как ему нужна помощь, чтобы правильно ходить, что уже вызывало беспокойство его фанатов.

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В статье: Майк Тайсон
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