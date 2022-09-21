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Уайлдер: Сейчас я член Зала славы бокса

Бокс
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Боксер считает, что он заслужил этого

Уайлдер: Сейчас я член Зала славы бокса

Новина українською

Американский боксёр, бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что сделал достаточно, чтобы войти в Зал славы бокса.

"Я сделал достаточно. Сейчас я член Зала славы бокса. Я уже сейчас знаю, что, когда пройдёт пять лет и я закончу выступления, я автоматически попаду в боксёрский Зал славы, без вопросов. Если нет, я буду очень удивлён", — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.

Следующий бой Деонтей Уайлдер проведёт с финном Робертом Хелениусом. Поединок состоится 15 октября в Бруклине (США).

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В статье: Дионтей Уайлдер
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