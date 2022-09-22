  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Восьмой раунд в бою с Джошуа был немного для отдыха, а в конце девятого я пропустил удар
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Восьмой раунд в бою с Джошуа был немного для отдыха, а в конце девятого я пропустил удар

Бокс
(1 голосов)

Александр рассказал, о бое с Энтони

Усик: Восьмой раунд в бою с Джошуа был немного для отдыха, а в конце девятого я пропустил удар

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о чем думал в конце реванша с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

"Джошуа был физически готов, но мне кажется, что здесь он отметил то, чтобы поразить одним тяжелым ударом. В конце девятого раунда у него были удачные комбинации, я там действительно пропустил и плыл. Но к этому поединку он был готов лучше.

Джошуа немного прибавил физически. Он был собран, у него были собраны руки, он меньше реагировал на обманные действия. Джошуа был лучше подготовлен.

Не могу сказать, что было в восьмом и девятом раундах – удар или постоянное давление. Восьмой был немного для отдыха, а в конце девятого я пропустил удар, затем эта продолжительная серия. Передержал, подвигался, помолился – и все", – сказал Усик.

Напомним, что в реванше Александр Усик раздельным решением судей победил Энтони Джошуа и сохранил свои пояса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде