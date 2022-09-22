Усик: Восьмой раунд в бою с Джошуа был немного для отдыха, а в конце девятого я пропустил удар

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о чем думал в конце реванша с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

"Джошуа был физически готов, но мне кажется, что здесь он отметил то, чтобы поразить одним тяжелым ударом. В конце девятого раунда у него были удачные комбинации, я там действительно пропустил и плыл. Но к этому поединку он был готов лучше.

Джошуа немного прибавил физически. Он был собран, у него были собраны руки, он меньше реагировал на обманные действия. Джошуа был лучше подготовлен.

Не могу сказать, что было в восьмом и девятом раундах – удар или постоянное давление. Восьмой был немного для отдыха, а в конце девятого я пропустил удар, затем эта продолжительная серия. Передержал, подвигался, помолился – и все", – сказал Усик.

Напомним, что в реванше Александр Усик раздельным решением судей победил Энтони Джошуа и сохранил свои пояса.