Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Восьмой раунд в бою с Джошуа был немного для отдыха, а в конце девятого я пропустил удар
Александр рассказал, о бое с Энтони
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о чем думал в конце реванша с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).
"Джошуа был физически готов, но мне кажется, что здесь он отметил то, чтобы поразить одним тяжелым ударом. В конце девятого раунда у него были удачные комбинации, я там действительно пропустил и плыл. Но к этому поединку он был готов лучше.
Джошуа немного прибавил физически. Он был собран, у него были собраны руки, он меньше реагировал на обманные действия. Джошуа был лучше подготовлен.
Не могу сказать, что было в восьмом и девятом раундах – удар или постоянное давление. Восьмой был немного для отдыха, а в конце девятого я пропустил удар, затем эта продолжительная серия. Передержал, подвигался, помолился – и все", – сказал Усик.
Напомним, что в реванше Александр Усик раздельным решением судей победил Энтони Джошуа и сохранил свои пояса.
Популярное сейчас
- Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1
- Александрия попрощалась со своим нападающим
- Степаненко: Сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков
- Головкин: Хочу пожать руку Канело, спасибо его команде
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео