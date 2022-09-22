Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боб Арум рассказал о подготовке Сауля Альвареса к поединкам
Боксер часто играет в гольф
Известный промоутер Боб Арум поделился мнением по поводу мексиканского боксёра Сауля Альвареса.
"Вы не можете готовиться к серьёзному бою и играть в гольф каждый день после тренировок. Это убивает ноги и всё такое.
Канело — прекрасный парень. Лично мне он нравится, но его страсть к гольфу является проблемой. Это влияет на его выступления.
Многие могут не согласиться со мной и сказать, что он просто прыгает между весовыми категориями, но я сомневаюсь, что это так. Ему просто нужно перестать играть в гольф после тренировочного лагеря", — приводит слова Арума boxingnews24.
Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого был бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес.
Популярное сейчас
- Космическая сумма. Инсайдер озвучил цену за Мудрика, которая устроит Шахтер
- Плей-офф молодежки, повторение финала Евро-2020. Расписание футбола на 22-25 сентября
- Украина теряет лидерство, реформа Суперкубка УЕФА и новый контракт Модрича. Главные новости за 21 сентября
- Альварес заявил о необходимости проведения операции
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео