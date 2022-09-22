Боб Арум рассказал о подготовке Сауля Альвареса к поединкам

Известный промоутер Боб Арум поделился мнением по поводу мексиканского боксёра Сауля Альвареса.

"Вы не можете готовиться к серьёзному бою и играть в гольф каждый день после тренировок. Это убивает ноги и всё такое.

Канело — прекрасный парень. Лично мне он нравится, но его страсть к гольфу является проблемой. Это влияет на его выступления.

Многие могут не согласиться со мной и сказать, что он просто прыгает между весовыми категориями, но я сомневаюсь, что это так. Ему просто нужно перестать играть в гольф после тренировочного лагеря", — приводит слова Арума boxingnews24.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого был бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес.