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Джеймс Али Башир назвал фаворита в бою Фьюри - Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Тренер ставит на Энтони

Джеймс Али Башир назвал фаворита в бою Фьюри - Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир в интервью YouTube-канала BWTM SPORTS GAMING рассказал, чего ожидает от поединка в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.

"50 на 50. Но если прижать меня к стене – название Джошуа. Потому что Энтони легче боксировать с высокими бойцами. Думаю, ему будет проще биться с Тайсоном, чем с любым другим соперников. Джошуа должен блокировать все эти замашки Фьюри перед боем". Я еще в любительском боксе получил отличный совет тренера: "Неважно, что говорят перед поединком. Тебе все равно нужно выйти в ринг и сразиться. Следует фокусироваться на поединке, а не на разговорах.

Если Джошуа сможет заблокировать игры ума Тайсона, у него будут отличные шансы выиграть сражение. Может быть, даже нокаутом. Энтони имеет достаточно силы для этого. Фьюри не так уж невозможно поразить. Просто нужно работать в ринге, тогда будет отличный шанс победить.

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В статье: Джеймс Али Башир
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Источник:
XSport.ua

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