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Усик: Надо Фьюри избить, а потом на отдых.
Украинец рассказал о своих планах
Фото: Flipboard
Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, почему ему сейчас неинтересны бои против обязательных претендентов на пояса.
- Сразу после поединка твое заявление: "Или Фьюри, или никого". Эмоции?
- Да надо Фьюри избить – и все, на отдых.
– Ты же сам сказал о трех поединках.
– Да. Но это будут фрико-бои.
– По всем твоим титулам выстраиваются претенденты. С ними поединков не будет?
– Не хочу с претендентами боксировать.
– Что это за принципиальность?
– Нет принципиальности. Просто сейчас хочется отбоксировать с Фьюри за объединение поясов. Объединение – лучше, чем просто поединок или защита. Это важнее. Хочется объединить – и все. Я не хочу так много работать, чтобы боксировать просто за защиту пояса.
– Почему не можешь проводить защиты? Боксуй, зарабатывай денежку – потом будет тебе абсолют. Завершить карьеру – это делается быстро. А потом будешь сожалеть то об одном, то о другом.
- Нет, это фигня все о жалеть. "Вот я мог сделать так, а не сделал" – ну фигня полна, не хочу даже говорить об этом. Надо просто делать, кайфовать.
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