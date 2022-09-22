Усик: Надо Фьюри избить, а потом на отдых.

Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, почему ему сейчас неинтересны бои против обязательных претендентов на пояса.

- Сразу после поединка твое заявление: "Или Фьюри, или никого". Эмоции?

- Да надо Фьюри избить – и все, на отдых.

– Ты же сам сказал о трех поединках.

– Да. Но это будут фрико-бои.

– По всем твоим титулам выстраиваются претенденты. С ними поединков не будет?

– Не хочу с претендентами боксировать.

– Что это за принципиальность?

– Нет принципиальности. Просто сейчас хочется отбоксировать с Фьюри за объединение поясов. Объединение – лучше, чем просто поединок или защита. Это важнее. Хочется объединить – и все. Я не хочу так много работать, чтобы боксировать просто за защиту пояса.

– Почему не можешь проводить защиты? Боксуй, зарабатывай денежку – потом будет тебе абсолют. Завершить карьеру – это делается быстро. А потом будешь сожалеть то об одном, то о другом.

- Нет, это фигня все о жалеть. "Вот я мог сделать так, а не сделал" – ну фигня полна, не хочу даже говорить об этом. Надо просто делать, кайфовать.