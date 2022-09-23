Деонтей Уайлдер готов провести поединок с бойцом UFC

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер рассказал, что может провести поединок с бойцом UFC Фрэнсисом Нганну в будущем.

"Да, конечно, мы с Нганну уже сталкивались. Он тоже занимался в этом спортзале. Мы с ним иногда тренировались, так что всем всё нравится. Бой с ним? Может быть, однажды это будет, кто знает. Прямо сейчас я сосредоточен на 15 октября. И в будущем предстоит сделать ещё много всего", — приводит слова Уайлдера Low Kick MMA.

15 октября Деонтею Уайлдеру предстоит поединок с финским бойцом Робертом Хелениусом. Это будет первый бой американца после неудачи с Тайсоном Фьюри.