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Деонтей Уайлдер готов провести поединок с бойцом UFC
Боксер не исключает этого
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер рассказал, что может провести поединок с бойцом UFC Фрэнсисом Нганну в будущем.
"Да, конечно, мы с Нганну уже сталкивались. Он тоже занимался в этом спортзале. Мы с ним иногда тренировались, так что всем всё нравится. Бой с ним? Может быть, однажды это будет, кто знает. Прямо сейчас я сосредоточен на 15 октября. И в будущем предстоит сделать ещё много всего", — приводит слова Уайлдера Low Kick MMA.
15 октября Деонтею Уайлдеру предстоит поединок с финским бойцом Робертом Хелениусом. Это будет первый бой американца после неудачи с Тайсоном Фьюри.
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