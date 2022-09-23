  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Деонтей Уайлдер готов провести поединок с бойцом UFC
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деонтей Уайлдер готов провести поединок с бойцом UFC

Бокс
(1 голосов)

Боксер не исключает этого

Деонтей Уайлдер готов провести поединок с бойцом UFC

Новина українською

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер рассказал, что может провести поединок с бойцом UFC Фрэнсисом Нганну в будущем.

"Да, конечно, мы с Нганну уже сталкивались. Он тоже занимался в этом спортзале. Мы с ним иногда тренировались, так что всем всё нравится. Бой с ним? Может быть, однажды это будет, кто знает. Прямо сейчас я сосредоточен на 15 октября. И в будущем предстоит сделать ещё много всего", — приводит слова Уайлдера Low Kick MMA.

15 октября Деонтею Уайлдеру предстоит поединок с финским бойцом Робертом Хелениусом. Это будет первый бой американца после неудачи с Тайсоном Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде