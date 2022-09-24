Промоутер Джошуа не верит в организацию боя против Фьюри

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что не верит в организацию боя своего подопечного против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы все согласились упорно работать над контрактами. Мы получили контракт в прошлую пятницу или субботу, он был в плохом состоянии. С тех пор мы перезванивались, как и вчера, чтобы привести его в порядок.

Относительно сообщений Фьюри, я не знаю. Я думаю, они хотят, чтобы у нас истекло время.

Мы не собираемся подписывать контракт, не имеющий надлежащего формата и не отвечающего интересам Энтони Джошуа. Это не для того, чтобы люди говорили "они просят слишком много", условия согласованы.

Мы согласились на эти условия. Но сейчас мы должны выйти на позицию переговоров с трансляторами. Честно говоря, положа руку на сердце, я думаю, что Тайсон Фьюри собирается сказать: "О, это займет слишком много времени". Бой состоится 3 декабря.

Бой, кстати, может продать себя через 24 часа. У нас нет ограничений во времени, будто это должно быть сделано сегодня или завтра. Всё должно быть правильно. Мы хотим борьбы. Эй Джей готов к этому бою.

Мне нравилось, когда все молчали, потому что я думал, что они действительно хотят боя. А потом Фьюри появляется со своими оскорблениями – я даже не знаю, что сказать. Мы все еще двигаемся вперед, надеясь, что это сражение состоится

Тайсон Фьюри говорит "подпишите контракт". Договор отправляли 10 дней или 8-9 дней. Вдруг они говорят: "Мы хотим, чтобы все было подписано сейчас". Увидим. Я чувствую, что Тайсон Фьюри готовится к бою с Мануэлем Чарром, и все это – просто шоу, но я надеюсь, что ошибаюсь.

Я понимаю ситуацию, что Matchroom и Queensberry делают все возможное, чтобы попытаться провести этот бой. Это сложно. DAZN и BT еще должны все согласовать. И тогда бой будет близок" – сказал он.