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Промоутер Джошуа не верит в организацию боя против Фьюри
У нас тоже есть сомнения
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что не верит в организацию боя своего подопечного против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Мы все согласились упорно работать над контрактами. Мы получили контракт в прошлую пятницу или субботу, он был в плохом состоянии. С тех пор мы перезванивались, как и вчера, чтобы привести его в порядок.
Относительно сообщений Фьюри, я не знаю. Я думаю, они хотят, чтобы у нас истекло время.
Мы не собираемся подписывать контракт, не имеющий надлежащего формата и не отвечающего интересам Энтони Джошуа. Это не для того, чтобы люди говорили "они просят слишком много", условия согласованы.
Мы согласились на эти условия. Но сейчас мы должны выйти на позицию переговоров с трансляторами. Честно говоря, положа руку на сердце, я думаю, что Тайсон Фьюри собирается сказать: "О, это займет слишком много времени". Бой состоится 3 декабря.
Бой, кстати, может продать себя через 24 часа. У нас нет ограничений во времени, будто это должно быть сделано сегодня или завтра. Всё должно быть правильно. Мы хотим борьбы. Эй Джей готов к этому бою.
Мне нравилось, когда все молчали, потому что я думал, что они действительно хотят боя. А потом Фьюри появляется со своими оскорблениями – я даже не знаю, что сказать. Мы все еще двигаемся вперед, надеясь, что это сражение состоится
Тайсон Фьюри говорит "подпишите контракт". Договор отправляли 10 дней или 8-9 дней. Вдруг они говорят: "Мы хотим, чтобы все было подписано сейчас". Увидим. Я чувствую, что Тайсон Фьюри готовится к бою с Мануэлем Чарром, и все это – просто шоу, но я надеюсь, что ошибаюсь.
Я понимаю ситуацию, что Matchroom и Queensberry делают все возможное, чтобы попытаться провести этот бой. Это сложно. DAZN и BT еще должны все согласовать. И тогда бой будет близок" – сказал он.
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