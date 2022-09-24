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Фьюри набросился с угрозами на Усика. Видео

Бокс
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Смешной

Фьюри набросился с угрозами на Усика. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-2; 23 КО) набросился с угрозами на чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО). Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.

"Только закончил очень брутальную сессию в зале. Когда в следующий раз увижу Усика, я захвачю его голову и выдавлю из него всю жизнь, потому что он маленькая с*чка и ничего не сможет с этим поделать."

Напомним, что ранее промоутер Джошуа заявил, что не верит в бой Энтони против Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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