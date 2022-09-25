Шатерникова – про остановку деятельности Федерации бокса Украины: IBA - контора прокремлевских прислужников

Алина Шатерникова, вицепрезидентка Лиги профессионального бокса Украины, прокомментировала решение IBA (Международной ассоциации бокса) приостановить деятельность Федерации бокса Украины:

"Приостановка членства Федерации бокса Украины в IBA согласно решению Совета директоров IBA еще раз подтверждает тот факт, что на сегодняшний день IBA является полностью "конторой" прокремлевских прислужников во главе с путинистом Кремлевым и генеральным спонсором Газпром.

Неприятно об этом говорить, но вещи нужно называть своими именами, и не искать оправданий бездейственным "наблюдателям за ситуацией" из некогда уважаемых боксерских стран.

Подробно объясню логику. Причину, которую называет IBA относительно приостановки членства ФБУ – "due to Government interference" [из-за вмешательства государства в деятельность].

Совет директоров IBA не признает легитимное решение Министерства Юстиции Украины относительно нового состава руководства, поскольку до сих пор считает господина Продивуса президентом ФБУ.

То есть, Международная Ассоциация бокса не признает законное решение центрального государственного органа исполнительной власти Украины. Не напоминает ли вам это что-нибудь?

Когда убийца и международный преступник Владимир Путин не признает государственность нашей страны и действующей власти, которую избрал народ Украины. Параллели ясны.

Цинизм еще в том, что IBA предлагает поддерживать украинских атлетов, включая их участие в международных соревнованиях. Что подразумевается простыми словами: Газпром предлагает финансировать участие украинских атлетов в международных соревнованиях под эгидой IBA.

Генератор денег для войны против Украины и украинского народа предлагает "поддержку" украинских боксеров. Извините за грубое высказывание, только ***** и беспозвоночные атлеты и их тренеры могут принять такое предложение от Газпрома.

Грустно созидать, как некогда массивные национальные федерации остальных государств прогнулись под Кремлева и компании. Грустно видеть, как бывший руководитель ФБУ продолжает быть частью кремлевской банды под председательством "товарища Кремлева".