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Фьюри назвал имя боксера, который победит Усика и Джошуа
Неожиданный выбор
Фото: Sporting News
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) рассказал, кто по его мнению мог бы победить чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-3; 22 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:
"Я думаю, Джо (Джойс - прим) побьет и Джошуа, и средневеса (Усика). У него могут быть проблемы со скоростью и силой Уайлдера.
Что касается меня, то он бы ни разу не попал по мне за 12 раундов. Он бы не попал по мне, даже если швырнул щепоткой риса.
Он большой парень, но я больше. Он тяжел, но я тяжелее. Он хороший боец, но я лучший в мире не просто так. Есть, что есть" – сказал он.
Напомним, что этой ночью Джойс
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