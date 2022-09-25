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Джошуа заявил, что подпишет контракт на бой с Фьюри

Бокс
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Джошуа заявил, что подпишет контракт на бой с Фьюри

UA-Футбол
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Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) заявил, что готов подписывать контракт на бой против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО). Его слова цитирует Mirror:

"Организация этого боя показывает, почему нужно иметь хороших менеджеров и юристов. Конечно, я подпишу контракт на бой с Фьюри, остались только юридические нюансы" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, кто может побить Джошуа и Усика.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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