Джошуа заявил, что подпишет контракт на бой с Фьюри

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) заявил, что готов подписывать контракт на бой против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО). Его слова цитирует Mirror:

"Организация этого боя показывает, почему нужно иметь хороших менеджеров и юристов. Конечно, я подпишу контракт на бой с Фьюри, остались только юридические нюансы" – сказал он.