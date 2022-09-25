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Усик о Путине: Толкнул бы ненароком с балкона, он бы упал

Бокс
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Усик о Путине: Толкнул бы ненароком с балкона, он бы упал

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, хотел ли бы когда-нибудь поговорить с президентом россии путиным.

– Если бы вы встретились с путиным, чтобы вы ему сказали?

– Если честно, я не хотел бы с ним встречаться никогда, чтобы не грешить.

– А могли бы?

– Я не хотел бы ему пожимать руку. Я человек грешный и с разных сторон на это смотрю, но я бы не хотел. Нет смысла встречаться с ним, он не слышит никого, кроме себя совершенно никого.

– Ударить его могли бы?

- Старик человек, грешно стариков бить. Возможно, ненароком толкнул бы в плечо и он упал бы с балкона: "Братан, извини", оп и все", - сказал Усик в интервью Гордону.

Напомним, что ранее Джошуа заявил, что подпишет контракт с Фьюри.

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В статье: Владимир Путин Александр Усик
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