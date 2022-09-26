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Александру Усику предлагали продать бой
Украинец отказался
Фото: Flipboard
Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, что ему предлагали деньги за чтобы он сдал бой.
"Это спорт больших достижений. Ко мне подходили и говорили: "Вот тебе деньги – надо продать финал". Я говорю, что деньги это очень хорошо и у меня там история. Чувак говорит: "Я понял, денюжка не интересует". Я говорю: "В таком формате нет".
Когда приходят к человеку, который олимпийский чемпион и чемпион мира, и говорят: "Вот тебе деньги и ты должен политически как-то уступить". Он 30 лет ходит в зал, потеет, у него, слава богу, получилось, у него на данный момент прекрасная жизнь, и он может себе позволить много каких-то вещей, и ему говорят "надо продаться", — сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.
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