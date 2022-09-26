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Теренс Кроуфорд сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни
И перевес не на стороне украинца
Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Дэвином Хэйни (28-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
"Бой Хэйни и Ломаченко возможен в предстоящем году. И я отдаю предпочтение Дэвину. Его преимуществами являются молодость, работа ног и боксёрский IQ. Хотя Ломаченко никогда нельзя сбрасывать со счетов. Так что в этом бою шансы равны", – сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Напомним, Ломаченко вернётся на ринг 29 октября в Нью-Йорке (США) и проведёт поединок с американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO).
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