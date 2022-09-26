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Тайсон Фьюри: Если к понедельнику Джошуа не даст ответ, то я выхожу из этой игры

Бокс
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Правда неизвестно до какого понедельника

Тайсон Фьюри: Если к понедельнику Джошуа не даст ответ, то я выхожу из этой игры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри призвал британца Энтони Джошуа подписать контракт на бой сегодня, иначе он откажется от него.

"Мы в любом случае узнаем к понедельнику, состоится ли супербой, потому что если к понедельнику это не будет сделано, я выхожу из этой игры. Я был оптимистично настроен около трёх недель назад, но подписание контракта не должно занимать столько времени. Я не собираюсь ждать какого-то парня, который проиграл три из пяти последних боёв. Ему повезло, что я даю ему шанс на титул чемпиона мира. В противном случае ему придётся долго ждать, чтобы получить ещё один. Я не хочу, чтобы он начинал диктовать мне свои условия. Он приглашённый гость на моей вечеринке. Мои правила. Так что если вы хотите играть в эту игру, приходите на банкет и занимайте своё место. Если нет, идите на свой собственный банкет", – приводит слова Фьюри Sky Sports.

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В статье: Тайсон Фьюри
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