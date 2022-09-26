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Александр Усик: Для меня девятый раунд в бою с Джошуа был очень тревожным

Бокс
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Украинец назвал самый тяжелый раунд

Александр Усик: Для меня девятый раунд в бою с Джошуа был очень тревожным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик назвал тяжелейший раунд в реванше с британцем Энтони Джошуа, который состоялся в августе этого года в Саудовской Аравии.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (116-112, 115-113 и 113-115), нанеся Джошуа третье поражение в карьере.

"Один раунд, девятый — уже конец девятого, я думаю… А во всех остальных мне казалось, что мы контролируем ситуацию, что есть наши раунды, и их больше. Но девятый — да. Даже у меня внутренне был такой… тревожный", – сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.

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В статье: Александр Усик
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