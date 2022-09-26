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Александр Усик: Для меня девятый раунд в бою с Джошуа был очень тревожным
Украинец назвал самый тяжелый раунд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик назвал тяжелейший раунд в реванше с британцем Энтони Джошуа, который состоялся в августе этого года в Саудовской Аравии.
Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (116-112, 115-113 и 113-115), нанеся Джошуа третье поражение в карьере.
"Один раунд, девятый — уже конец девятого, я думаю… А во всех остальных мне казалось, что мы контролируем ситуацию, что есть наши раунды, и их больше. Но девятый — да. Даже у меня внутренне был такой… тревожный", – сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.
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