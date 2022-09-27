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Тайсон Фьюри назвал имя соперника, с которым бы хотел провести следующий бой

Бокс
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Неожиданное решение

Тайсон Фьюри назвал имя соперника, с которым бы хотел провести следующий бой

Фото: Sporting News

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) выразил желание провести бой с Мануэлем Чарром.

"С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание. Сражался с лучшими бойцами и теперь снова на подъёме! Давай, Чарр", — написал Фьюри в социальных сетях.

У Чарра 31 победа (в том числе 17 нокаутом) и четыре поражения в профессиональном боксе.

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В статье: Тайсон Фьюри
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