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Тайсон Фьюри назвал имя соперника, с которым бы хотел провести следующий бой
Неожиданное решение
Фото: Sporting News
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) выразил желание провести бой с Мануэлем Чарром.
"С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание. Сражался с лучшими бойцами и теперь снова на подъёме! Давай, Чарр", — написал Фьюри в социальных сетях.
У Чарра 31 победа (в том числе 17 нокаутом) и четыре поражения в профессиональном боксе.
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