Тайсон Фьюри назвал имя соперника, с которым бы хотел провести следующий бой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) выразил желание провести бой с Мануэлем Чарром.

"С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание. Сражался с лучшими бойцами и теперь снова на подъёме! Давай, Чарр", — написал Фьюри в социальных сетях.

У Чарра 31 победа (в том числе 17 нокаутом) и четыре поражения в профессиональном боксе.