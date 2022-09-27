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Джошуа рассказал о переговорах с Фьюри

Бокс
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Контракт сейчас у юристов

Джошуа рассказал о переговорах с Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) рассказал о контракте на поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Слова Джошуа приводит Sky Sports:

"Контракт не у меня, он у юристов, за это им и платят, известно, что в боксе надо быть уверенным, что все юридические моменты улажены, – естественно я намерен подписать контракт, прямо сейчас он у юристов".

Ранее Фьюри заявил, что пока никакого контракта не получал.

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В статье: Энтони Джошуа
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