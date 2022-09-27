Джошуа рассказал о переговорах с Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) рассказал о контракте на поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Слова Джошуа приводит Sky Sports:

"Контракт не у меня, он у юристов, за это им и платят, известно, что в боксе надо быть уверенным, что все юридические моменты улажены, – естественно я намерен подписать контракт, прямо сейчас он у юристов".

Ранее Фьюри заявил, что пока никакого контракта не получал.