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Фрэнк Уоррен: Переговоры с Джошуа продолжаются

Бокс
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Бой все же может состояться

Фрэнк Уоррен: Переговоры с Джошуа продолжаются

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, рассказал о ходе переговоров с командой Энтони Джошуа.

Ранее Фьюри заявил, что Джошуа пропустил все сроки и поединка не будет.

"Переговоры продолжаются, мы пытаемся их успешно завершить. Думаю, это еще можно сделать. Тайсон теряет терпение, но разговор продолжается", – сказал Уоррен.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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