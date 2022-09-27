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Фрэнк Уоррен: Переговоры с Джошуа продолжаются
Бой все же может состояться
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, рассказал о ходе переговоров с командой Энтони Джошуа.
Ранее Фьюри заявил, что Джошуа пропустил все сроки и поединка не будет.
"Переговоры продолжаются, мы пытаемся их успешно завершить. Думаю, это еще можно сделать. Тайсон теряет терпение, но разговор продолжается", – сказал Уоррен.
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