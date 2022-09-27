Фрэнк Уоррен: Переговоры с Джошуа продолжаются

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, рассказал о ходе переговоров с командой Энтони Джошуа.

Ранее Фьюри заявил, что Джошуа пропустил все сроки и поединка не будет.

"Переговоры продолжаются, мы пытаемся их успешно завершить. Думаю, это еще можно сделать. Тайсон теряет терпение, но разговор продолжается", – сказал Уоррен.