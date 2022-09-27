Сборной Украины не разрешили выступать на ЧМ под флагом Украины

Сборной Украины по боксу разрешили выступать только под нейтральным флагом на чемпионате Европы среди юниоров. Напомним, он проходит в итальянском городе Монтезильвано.

Украинские представители выступают под флагом Международной боксерской ассоциации (IBA).

Украинцы Артем Марчук и Видади Зейниев не вышли на ринг в дневной сессии соревнований, победа была присуждена их соперникам. Украину на чемпионате Европы представить 13 юниоров и 13 юниорок.