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Сборной Украины не разрешили выступать на ЧМ под флагом Украины
Всему виной вмешательство правительства в работу Федерации бокса Украины
Сборной Украины по боксу разрешили выступать только под нейтральным флагом на чемпионате Европы среди юниоров. Напомним, он проходит в итальянском городе Монтезильвано.
Украинские представители выступают под флагом Международной боксерской ассоциации (IBA).
Украинцы Артем Марчук и Видади Зейниев не вышли на ринг в дневной сессии соревнований, победа была присуждена их соперникам. Украину на чемпионате Европы представить 13 юниоров и 13 юниорок.
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Источник:Tribuna
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