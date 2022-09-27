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Сборной Украины не разрешили выступать на ЧМ под флагом Украины

Бокс
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Всему виной вмешательство правительства в работу Федерации бокса Украины

Сборной Украины не разрешили выступать на ЧМ под флагом Украины

Новина українською

Сборной Украины по боксу разрешили выступать только под нейтральным флагом на чемпионате Европы среди юниоров. Напомним, он проходит в итальянском городе Монтезильвано.

Украинские представители выступают под флагом Международной боксерской ассоциации (IBA).

Украинцы Артем Марчук и Видади Зейниев не вышли на ринг в дневной сессии соревнований, победа была присуждена их соперникам. Украину на чемпионате Европы представить 13 юниоров и 13 юниорок.

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В статье: сборная Украины по боксу
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Источник:
Tribuna

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