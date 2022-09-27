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Сборной Украины не разрешили выступать на ЧМ под украинским флагом

Бокс
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Всему виной вмешательство правительства в работу Федерации бокса Украины

Сборной Украины не разрешили выступать на ЧМ под украинским флагом

Новина українською

Сборной Украины по боксу разрешили выступать только под нейтральным флагом на чемпионате Европы среди юниоров. Напомним, он проходит в итальянском городе Монтезильвано.

Украинским представителям хотели предоставить нейтральный статус и флаг Международной боксерской ассоциации (IBA).

Напомним, что в сентябре IBA отстранила Федерацию бокса Украины от членства в организации. Основной причиной стало "вмешательство правительства" в работу Федерации. Ранее 11 региональных федераций бокса отказались признавать Владимира Продивуса главой федерации и обвиняли его в дружеских отношениях с россиянами. Алина Шатерникова позже заявила, что IBA – "контора прокремлевских прислужников во главе с путинистом Кремлевым и генеральным спонсором Газпромом".

В феврале 2022-го состоялись новые выборы президента ФБУ, в которых приняли участие 17 региональных федераций. По их итогам главой организации был избран Кирилл Шевченко. Это решение позже подтвердили в Министерстве юстиции Украины, определив его легитимность.

В IBA решили, что решение Минюста является влиянием государства на боксерскую федерацию и не разрешили нашим боксерам выступать под украинским флагом.

Украину на чемпионате Европы представить 13 юниоров и 13 юниорок.

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В статье: сборная Украины по боксу
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Источник:
Tribuna

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