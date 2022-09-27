Сборной Украины не разрешили выступать на ЧМ под украинским флагом

Сборной Украины по боксу разрешили выступать только под нейтральным флагом на чемпионате Европы среди юниоров. Напомним, он проходит в итальянском городе Монтезильвано.

Украинским представителям хотели предоставить нейтральный статус и флаг Международной боксерской ассоциации (IBA).

Напомним, что в сентябре IBA отстранила Федерацию бокса Украины от членства в организации. Основной причиной стало "вмешательство правительства" в работу Федерации. Ранее 11 региональных федераций бокса отказались признавать Владимира Продивуса главой федерации и обвиняли его в дружеских отношениях с россиянами. Алина Шатерникова позже заявила , что IBA – "контора прокремлевских прислужников во главе с путинистом Кремлевым и генеральным спонсором Газпромом".

В феврале 2022-го состоялись новые выборы президента ФБУ, в которых приняли участие 17 региональных федераций. По их итогам главой организации был избран Кирилл Шевченко. Это решение позже подтвердили в Министерстве юстиции Украины, определив его легитимность.

В IBA решили, что решение Минюста является влиянием государства на боксерскую федерацию и не разрешили нашим боксерам выступать под украинским флагом.

Украину на чемпионате Европы представить 13 юниоров и 13 юниорок.