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Сборной Украины не разрешили выступать на ЧМ под украинским флагом
Всему виной вмешательство правительства в работу Федерации бокса Украины
Сборной Украины по боксу разрешили выступать только под нейтральным флагом на чемпионате Европы среди юниоров. Напомним, он проходит в итальянском городе Монтезильвано.
Украинским представителям хотели предоставить нейтральный статус и флаг Международной боксерской ассоциации (IBA).
Напомним, что в сентябре IBA отстранила Федерацию бокса Украины от членства в организации. Основной причиной стало "вмешательство правительства" в работу Федерации. Ранее 11 региональных федераций бокса отказались признавать Владимира Продивуса главой федерации и обвиняли его в дружеских отношениях с россиянами. Алина Шатерникова позже
В феврале 2022-го состоялись новые выборы президента ФБУ, в которых приняли участие 17 региональных федераций. По их итогам главой организации был избран Кирилл Шевченко. Это решение позже подтвердили в Министерстве юстиции Украины, определив его легитимность.
В IBA решили, что решение Минюста является влиянием государства на боксерскую федерацию и не разрешили нашим боксерам выступать под украинским флагом.
Украину на чемпионате Европы представить 13 юниоров и 13 юниорок.
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